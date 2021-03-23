رئيس حكومة لبناني سابق يعلن تضامنه مع سعد الحريري

أعلن أحد رؤساء الحكومات اللبنانية السابقين عن مشاورات جرت في الساعات الماضية بينه وبين رئيس الحكومة المكلف ​سعد االحريري.وأكد رئيس الحكومة السابق فضلا عدم ذكر اسمه، التضامن مع الحريري في مسعاه إلى تشكيل حكومة متوازنة من اختصاصيين لا سياسيين وفق مندرجات المبادرة الفرنسية، وانهم إلى جانبه في موقفه من حجم الحكومة وتوزيع الحقائب، وصولا إلى رفض منح الثلث المعطل إلى أي فريق، وفقا لموقع النشرة اللبناني.وتابع رئيس الحكومة"مع الأسف، نحن أمام مهزلة في التأليف لم يسبق أن شهدها ​لبنان​ من قبل فعلى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ أن يحتكم إلى ​الدستور​ والصلاحيات، فالأداء المعتمد من قبله غير مسبوق، في محاولة تعاليه على ​رئاسة الحكومة​ وموقعيتها وصلاحيتها، وهو أمر مرفوض بالمطلق".ولفت رئيس الحكومة السابق إلى أن ما يجب ان يكون معلوما، هو أن المس برئاسة الحكومة ومصادرة صلاحياتها أمر ممنوع، متابعا "فما هكذا يخاطب رئيس الحكومة بطريقة استعلائية، فهذا أمر معيب وله تداعياته، والأهم من كل ذلك هو أننا نرفض أي محاولة لتحويل رئيس الحكومة مجرد باش كاتب، فهذا الأمر لا يشكل إساءة واستفزازا للرئيس المكلف وحده، بل يسيء ويستفز مكونا أساسيا في لبنان، أي إلى ​الطائفة السنية​ بشكل عام.