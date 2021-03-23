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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إريتريا ترفض عقوبات الاتحاد الأوروبى وتصفها بـ«الكيدية»

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:33 ص
الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى
هدير سند
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أعلنت دولة إريتريا رفضها لعقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب مزاعم حول انتهاكات لحقوق الإنسان، واصفة إياها بـ"الكيدية".

واعتبرت الخارجية الإريترية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قرار الاتحاد الأوروبي كيدي ومحاولة عقيمة لإنقاذ "جبهة تحرير تجراي"، وإعادتها إلى السلطة.

وقالت إن القرار الأوروبي يهدف إلى إحداث وقيعة بين إثيوبيا وإريتريا، وتقويض جهودهما لمواجهة التحديات وتعزيز التعاون الشامل والدائم.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي ليس له حق قانوني أو أخلاقي لاتخاذ هذة الخطوة، واصفا القرار بـ"الهجومي" وأنه ذريعة لمضايقة إريتريا وتحقيق أجندات أخرى خفية، وفق البيان.

وكانت السفارة الأمريكية بأسمرة، اتهمت الشهر الماضي في بيان، إريتريا بتورط قواتها في النزاع الدائر بمنطقة تجراي شمال إثيوبيا.

وأمس الإثنين، قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على جهاز الأمن الإريتري برئاسة اللواء "أبراها كاسا".

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن جهاز الأمن الإريتري يتحمل المسؤولية عن ما يحدث في البلاد من تعذيب وقتل واعتقال تعسفي وإخفاء قسري.

ولفت إلى أن العقوبات تتضمن تجميد أصول الجهاز وإتاحة الأموال له سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فضلا عن حظر سفر رئيس الجهاز.

وتعتبر عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إريتريا هي الأولى منذ نوفمبر 2018، حيث قام حينها مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات المفروضة عليها منذ العام 2009 بعد توصل إريتريا إلى اتفاق سلام مع إثيوبيا بعد عقدين من القطيعة.

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