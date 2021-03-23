إعطاء 6.32 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا في إسبانيا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أنه تم حتى الآن في إسبانيا إعطاء إجمالي 6.32 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في البلاد يبلغ 116 ألفا و156 جرعة في اليوم.وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين عاما وستة أشهر.وبدأت إسبانيا حملة التطعيم ضد الوباء قبل نحو 11 أسبوعا.