فرنسا تدين هجومًا استهدف مستشفى شمال غربي سوريا

أدانت فرنسا، بأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف مستشفى "الأتارب" شمال غربي سوريا، وفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني الرسمي.وبحسب البيان، فقد قدمت فرنسا تعازيها لأسر الضحايا وأقربائهم، مشددة على ضرورة توفير حماية للعاملين في القطاع الصحي والمنشآت الصحية في إطار ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني.ودعت فرنسا للكشف عن المسؤولين عن هذا الهجوم الذي ينتهك على نحو صارخ القانون الدولي الإنساني.