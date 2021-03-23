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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ القاهرة يتفقد عزبة الصفيح بروض الفرج

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:31 ص
عزبة الصفيح بروض
عزبة الصفيح بروض الفرج
مصطفى عبدالله
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واصل الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولاته لمتابعة المشروعات والأعمال التطويرية بشمال محافظة القاهرة حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وقام الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بحضور رئيس حى روض الفرج بالمرور بنطاق الحى وتفقد أرض عزبة الصفيح، لمتابعة رفع الأنقاض.

كما تفقد الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة أعمال رصف بعض الشوارع بحي روض الفرج ضمن خطة الرصف حسب خطة عمل أجهزة المنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة.

وتأتي الأعمال تنفيذا لتكليفات محافظ القاهرة بمراجعة خطط الرصف بالأحياء والعمل على تطويرها حسب أجندة محافظة القاهرة.

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