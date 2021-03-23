نائب محافظ القاهرة يتفقد عزبة الصفيح بروض الفرج

واصل الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولاته لمتابعة المشروعات والأعمال التطويرية بشمال محافظة القاهرة حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.وقام الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بحضور رئيس حى روض الفرج بالمرور بنطاق الحى وتفقد أرض عزبة الصفيح، لمتابعة رفع الأنقاض.كما تفقد الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة أعمال رصف بعض الشوارع بحي روض الفرج ضمن خطة الرصف حسب خطة عمل أجهزة المنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة.وتأتي الأعمال تنفيذا لتكليفات محافظ القاهرة بمراجعة خطط الرصف بالأحياء والعمل على تطويرها حسب أجندة محافظة القاهرة.