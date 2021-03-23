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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4467 إصابة جديدة بكورونا و169 وفاة في بلغاريا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:30 ص
كورونا
كورونا
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ذكر مركز المعلومات الوطني في بلغاريا اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل 4467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، و169 وفاة مرتبطة به.

وأفاد المركز، في بيان له نقلته صحيفة "صوفيا جلوب" البلغارية على موقعها الإلكتروني، بأن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 307 آلاف و890 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 12 ألفا و188 حالة.

وفي الوقت نفسه، بلغ عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلاد حتى الآن 58 ألفا و671 حالة، بزيادة 2038 حالة في آخر 24 ساعة، فيما تعافى من المرض خلال الفترة ذاتها 2260 مريضًا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 237 ألفا و31 شخصا.

ووفقًا للبيان، يوجد 8689 مريضًا بكوفيد -19 بالمستشفيات في بلغاريا، بزيادة قدرها 29 مريضًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، منهم 691 في وحدات العناية المركزة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في بلغاريا، فقد تلقى 7465 شخصا جرعة من اللقاحات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 276370 شخصا حتى الآن.

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