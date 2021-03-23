الصحف السعودية: مبادرة السلام في اليمن الحل الأمثل للأزمة

أكدت الصحف السعودية،اليوم الثلاثاء، أن مبادرة السلام في اليمن التي أعلنتها المملكة أمس، هي الحل الأمثل للأزمة اليمنية، وتأتي في سياق الجهود التي بذلت ومازالت تبذل لإحلال السلام في اليمن وهو الأمر الذي تدعو له المملكة وتؤكد عليه من خلال المؤتمرات والمباحثات المتعلقة بالشأن اليمني.وذكرت صحيفة (الرياض) - في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( الحل الأمثل ) - أن حل الأزمة اليمنية سياسي في المقام الأول، ولكن دائمًا ما كانت هناك عرقلة حوثية لإتمام السلام وعودة الحياة إلى طبيعتها في هذا البلد الذي عانى ويلات الحرب بسبب تلك العراقيل.وأضافت "لا مجال اليوم أمام الحوثيين لرفض المبادرة التي شملت جوانب سياسية واقتصادية وعسكرية مهمة، ففي حال نفذت سيتم انتشال اليمن من وضعه غير المقبول على الصعد كافة، وتبدأ مرحلة جديدة من التنمية، وفي حال رفض الحوثي المبادرة فهذا يعني أنه غلب مصالحه الضيقة على مصالح اليمن والشعب اليمني، واستمر في تنفيذ الأجندة الإيرانية التي لا تريد خيرًا ولا سلامًا لليمن ولا للمنطقة برمتها".من جهتها، أوضحت صحيفة (البلاد) - في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( سلام اليمن.. من يصنعه ومن يجهضه؟ ) - أن مبادرات المملكة تتوالى لانتشال اليمن من أزمة طال امدها وسدد المواطن اليمني فاتورتها الثقيلة من أمنه واستقراره ومقدراته ولقمة عيشه، ومن حاضره وايضا مستقبله، فكل المبادرات السعودية الداعمة لليمن ومواطنيه تنطلق من مواقف مبدئية ولا ترتهن للأحداث ولا تتلون بالظروف ولا تؤطرها المصالح والغايات الآنية والضيقة.وأشارت إلى أن كل المبادرات السعودية تتكئ على عدة ثوابت تأتي في مقدمتها استشعار المملكة انطلاقا من دورها الريادي لمسؤوليتها تجاه صناعة السلام في العالم أجمع وحرصها على أمن واستقرار المنطقة، كما أن المملكة لم ولن تقبل أن تكون على حدودها جماعات خارجة على الشرعية.. مؤكدة أنه إذا كانت هذه الثوابت تشكل موقف المملكة تجاه كل قضايا العالم أجمع فإن الأمر أوجب بالنسبة لدولة مثل اليمن تربطها بها علاقة شديدة الخصوصية تجعل من الحرص على أمنها واستقرارها وسيادتها على ترابها أولوية قصوى بالنسبة لمملكة السلام والإنسانية.وبدورها، تناولت صحيفة (اليوم) - في افتتاحيتها تحت عنوان ( مبادرة المملكة.. الحل شامل ) - الأيدولوجية الإرهابية التي يصر النظام الإيراني على ممارستها في المنطقة من خلال أذرعه في المنطقة لكي تستمر في ممارسة اعتداءاتها واستهداف مفاصل إنتاج الطاقة والملاحة والإمداد في العالم بما يهدد الاقتصاد الدولي.. مؤكدة أنها أيدولوجية تدل على أن هذا النظام بات غير قادر على أن يكون جزءا طبيعيا من هذا العالم.وأوضحت أن ما أعلنته السعودية عن «مبادرتها لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل» هو استمرار لحرصها على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والدعم الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق وتأكيدًا لدعمها للجهود السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية في مشاورات بييل وجنيف والكويت وستكهولم.