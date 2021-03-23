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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«طباخ بوتين» يؤسس منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان في أوروبا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:26 ص
رجل الأعمال الروسي،
رجل الأعمال الروسي، يفجيني بريجوجين
هدير سند
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كشفت وكالة "نوفوستي" الروسية، أن رجل الأعمال الروسي، يفجيني بريجوجين، المعروف أيضًا باسم "طباخ بوتين"، أعلن تأسيس منظمة غير ربحية في أوروبا للدفاع عن حقوق الإنسان.

وأعلنت شركة "كونكورد" التي يملكها بريجوجين، على حسابها بموقع "كونتاكت" الروسي، تأسيس "صندوق مكافحة القمع"، الذي يهدف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان في الدول الغربية ودعم النشطاء المدنيين، وتقديم وثائق المؤسسة إلى السلطات المعنية من أجل تسجيلها.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على بريجوجين و12 شخصًا آخرين على علاقة به، بسبب مزاعم متعلقة بتدخله في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

ويمتلك بريجوجين سلسلة من المطاعم الروسية الفخمة، وهو ما جعله يُلقب باسم طباخ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وذلك لقربه من الأخير في نفس الوقت.

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