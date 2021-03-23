تسعير خام دبي ليونيو بخصم 0.15 دولار للبرميل عن العماني

قالت دائرة شؤون النفط بحكومة دبي اليوم الثلاثاء إن دبي حددت الفارق الرسمي لخام الإمارة إلى العقود الآجلة للخام العماني لشهر يونيو عند خصم 0.15 دولار للبرميل.يطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم يونيو حزيران في نهاية أبريل لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل يونيو.