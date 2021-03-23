ضبط 130 شيكارة نترات نشادر في حملة تموينية بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية لضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة، ومنتهية الصلاحية وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة.أسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة، عن تحرير ضبط 100 شيكاره نترات نشادر زنة 50 كم مدعم خاص بوزارة الزراعة ومحظور تداوله بغرض بيعه بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط أكثر من 2000 زجاجة زيت زيتون ربع لتر ونصف لتر وواحد لتر لعدم وجود شهادة تسجيل علامة تجاريّة وتقليد علامات تجاريّة لشركات أخرى.كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع ملح سياحات يتم تعبئته داخل جامبوهات مدون عليها ملح طعام مما يعد غش تجاري وتدليس، وضبط 1200كم زيتون مخلل مجهول المصدر منتج خام، وضبط 30 شيكارة نترات مجهولة المصدر زنة 25كم، و250 قرص جبرليك مجهولة المصدر داخل محلي مبيدات وأسمدة زراعية.تم تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.