337 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

سجلت العاصمة اليابانية طوكيو 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الثلاثاء، أنه بذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في طوكيو إلى 118 ألفا و41 حالة، مشيرة إلى أن هناك 42 شخصا حالتهم خطيرة.