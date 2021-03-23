عمان ترحب بمبادرة السعودية للتوصل لحل سياسي في اليمن

رحبت سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، بالمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.وقالت سلطنة عُمان وفقا لما نقلته وسائل إعلام عمانية اليوم الثلاثاء، أنها تؤكد على استمرارها في العمل مع المملكة والأمم المتحدة والأطراف اليمنية، المعنية بهدف تحقيق التسوية السياسية المنشودة التي تعيد لليمن أمنه واستقراره وبما يحفظ أمن ومصالح دول المنطقة.يأتي هذا فيما أعلنت السعودية أمس الاثنين عن مبادرة لوقف إطلاق النار الشامل في اليمن والبدء في المفاوضات السياسية حرصًا منها على رعاية مصالح الشعب اليمني، وإنهاء المعاناة التي يعيشها اليمنيون.