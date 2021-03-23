صندوق النقد يحث البحرين على تطبيق إصلاحات مالية

حث صندوق النقد الدولي البحرين على تنفيذ إصلاحات مالية وخفض الدين العام الذي سجل زيادة حادة العام الماضي مع تضرر الدولة الخليجية وهي منتج صغير للنفط من أزمة فيروس كورونا.كانت استجابة البحرين سريعة لاحتواء جائحة كوفيد-19 وأطلقت حملة تطعيمات واسعة النطاق، لكن الأزمة أدت لانكماش اقتصادي 5.4 بالمئة في عام 2020 وانكمش الاقتصاد غير النفطي سبعة بالمئة.وذكر صندوق النقد في بيان في ساعة متأخرة مساء أمس أن العجز المالي الكلي زاد إلى 18.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من تسعة بالمئة في 2019 إذ أضر انخفاض أسعار النفط الإيرادات بينما ارتفع الدين العام إلى 133 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 102 بالمئة في العام السابق.