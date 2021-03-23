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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«نظافة القاهرة» تتابع أعمال التطوير بـ«الهراسات» في الدراسة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:18 ص
اللواء ايهاب الشرشابي
اللواء ايهاب الشرشابي
مصطفى عبدالله
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تفقد اللواء ايهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، الأعمال الإنشائية التي تتم بالهراسات بالدراسة، وأخر المستجدات في عمليه التطوير من تركيب السيراميك وصب قواعد ورش الغسيل والتشحيم الجديدة وكذلك الأداور الإداريه والتجهيز للأرضيات.

وناقش الشرشابي المهندسة نهلة عبد الهادي، مدير عام إدارة المشروعات بالهيئة، حول كيفية تسريع وتيرة العمل والمجهود للانتهاء من تطوير الهراسات في أسرع وقت ممكن، كما تفقد أعمال الصيانة والإصلاح لباقي المعدات الثقيلة بالورش وأثنى على المجهود المبذول ومعدلات الإصلاح وطلب من مدير عام المخازن سرعة الانتهاء من نقل محتويات المخزن الفرعي بالهراسات للبدء بتنفيذ باقي تطوير المواقع.

واجتمع الشرشابي مع جميع مديري المناطق ورؤساء الفروع وسائقي المعدات الخاصة بالكنس الآلي على مستوي الهيئة وناقش معهم كيفية التعامل والمحافظة على تلك المكانس لأهميتها في العمل، واستمع إلى شرح من مدير عام المبيعات في الشركة المصنعة، وكذلك مدير عام الصيانة، حول الطريقة الصحيحة في العمل مع المعدة وتفادي الأضرار الجسيمة التي تتم من بعض السائقين، وطلب من الشركة عقد دورات تدريبية لروؤساء الأفرع والسائقين للمرة الثالثة.

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