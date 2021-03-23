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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية باكستان يؤكد الالتزام بدفع السلام والاستقرار بالمنطقة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:16 ص
شاه محمود قريشي
شاه محمود قريشي
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أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم الثلاثاء التزام بلاده باتباع سياسات من شأنها دفع السلام والاستقرار والنمو والتواصل بالمنطقة.

وتابع قريشي أن بلاده تنحاز إلى التعايش والتعاون بدلا عن الانخراط في الصراعات والمنافسات الجيوسياسية، وذلك في تصريحات بمناسبة يوم القرار الباكستاني، نقلها "راديو باكستان".

كما أكد وزير الخارجية الباكستاني دعم بلاده لمواطني منطقة "كشمير".

يذكر أن يوم القرار الباكستاني (يوم باكستان) هو عطلة وطنية لإحياء ذكرى قرار لاهور الموقع في 23 مارس 1940 واحتفالا باعتماد أول دستور للبلاد مع تحولها إلى جمهورية باكستان الإسلامية في 23 مارس 1956.

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