وزير خارجية باكستان يؤكد الالتزام بدفع السلام والاستقرار بالمنطقة

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم الثلاثاء التزام بلاده باتباع سياسات من شأنها دفع السلام والاستقرار والنمو والتواصل بالمنطقة.وتابع قريشي أن بلاده تنحاز إلى التعايش والتعاون بدلا عن الانخراط في الصراعات والمنافسات الجيوسياسية، وذلك في تصريحات بمناسبة يوم القرار الباكستاني، نقلها "راديو باكستان".كما أكد وزير الخارجية الباكستاني دعم بلاده لمواطني منطقة "كشمير".يذكر أن يوم القرار الباكستاني (يوم باكستان) هو عطلة وطنية لإحياء ذكرى قرار لاهور الموقع في 23 مارس 1940 واحتفالا باعتماد أول دستور للبلاد مع تحولها إلى جمهورية باكستان الإسلامية في 23 مارس 1956.