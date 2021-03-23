2809 إصابات جديدة بكورونا في بنجلاديش
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:03 ص
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ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 2809 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في بنجلاديش، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 573 ألفًا و687 حالة.
وأفادت الجامعة- حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- بأنه تم تسجيل 30 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 8720 حالة، وأشارت إلى أنه تم توزيع 4 ملايين و760 ألفًا و747 جرعة لقاح في جميع أرجاء بنجلاديش.
وأفادت الجامعة- حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- بأنه تم تسجيل 30 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 8720 حالة، وأشارت إلى أنه تم توزيع 4 ملايين و760 ألفًا و747 جرعة لقاح في جميع أرجاء بنجلاديش.