2809 إصابات جديدة بكورونا في بنجلاديش

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 2809 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في بنجلاديش، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 573 ألفًا و687 حالة.وأفادت الجامعة- حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- بأنه تم تسجيل 30 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 8720 حالة، وأشارت إلى أنه تم توزيع 4 ملايين و760 ألفًا و747 جرعة لقاح في جميع أرجاء بنجلاديش.