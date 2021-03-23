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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ماليزيا تلغي سياسة التطعيم المتبعة للانتهاء من المرحلة الأولى مبكرا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:15 ص
كورونا
كورونا
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ألغت مالیزیا سیاسة "جرعة واحدة، وجرعة احتیاطیة واحدة"، التي فرضتھا سابقا للتعجیل بعملیة التطعیم في إطار البرنامج الوطني للتطعیم ضد فیروس كورونا المستجد (كوفید-19)

وأوضح وزیر منسق برنامج التطعيم الوطني الماليزي خیري جمال الدین - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الماليزية اليوم الثلاثاء - أن جرعات اللقاح الحالیة ستستخدم بالكامل، حیث إن الحكومة تقنع بالجدول الزمني لتسلیم لقاح "فایزر بیونتیك" من قبل الشركة المصنعة التي من شأنھا أن تمكن من إتمام المرحلة الأولى من عملية التطعيم قبل الموعد المحدد.

وقال: اعتبارا من ھذا الأسبوع، رفعنا سیاسة "جرعة واحدة، وجرعة احتیاطیة واحدة"، وقمنا بتعديل الجرعات حیث لم نضطر إلى انتظار الدفعة الجديدة من اللقاح، وبھذه الطريقة، يمكننا أن ننھي المرحلة الأولى في وقت أبكر يمكننا أن نبدأ المرحلة الثانية في وقت أبكر أیضا.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم حتى الآن تسلیم 630،847 جرعة من لقاح المضاد لكوفید-19 من نوع "فایزر بیونتیك" و"سینوفاك" إلى مالیزیا، في حین تم تطعیم 710،428 أشخاص في إطار المرحلة الأولى من برنامج التطعيم الوطني.

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