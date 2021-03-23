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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الخشت: استكمال البنية التحتية لـ«القاهرة» لتواكب الجامعات الذكية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:14 ص
محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت
ريم محمود _ إسراء جمال
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قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أن جامعة القاهرة تواصل العمل نحو التطور العالمي لمواكبة جامعات العالم المتقدمة ليس على مستوى التحول الرقمي وحسب وإنما على كافة المستويات، سواء من إدخال نظم تعليمية جديدة غير تقليدية ومناهج ومقررات دراسية مختلفة تساهم في تنمية الفكر لدى طلابها، بالإضافة إلى إدخال مناهج تلائم وظائف المستقبل والتكنولوجيات البازغة.

وأكد في بيان صحفي له اليوم الثلاثاء، أن جامعة القاهرة تعمل الآن على استكمال البنية التحتية التكنولوجية بما يؤهلها للانطلاق إلى عالم الجامعات الذكية في عدة جوانب، من بينها ربط جميع مباني الجامعة بكابلات الألياف الضوئية فائقة السرعة، وإعادة تخطيط الشبكات اللاسلكية على مستوى الجامعة، وتطوير منظومة التأمين الخاصة بالشبكات والتطبيقات، بالإضافة إلى رفع قدرات الخوادم وأجهزة المحولات الشبكية الرئيسية في الجامعة، وتطوير إجراءات التشغيل والمتابعة.

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