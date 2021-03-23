اليوم.. تجربة لمواجهة الأزمات في بورسعيد

أعلن ديوان عام محافظة بورسعيد، عن أنه سيجرى، اليوم الثلاثاء، إجراء تجربة عملية على مواجهة والتعامل مع أزمات أو مواقف طارئة في حالة حدوثها.وأضاف، في بيان له، أن التدريب العملي سيجرى بنطاق حي الضواحي وحي الزهور بمحيط المدينة الرياضية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.وناشدت محافظة بورسعيد المواطنين مراعاة ذلك تفاديًا لحدوث تكدس وازدحام مروري في هذا التوقيت.