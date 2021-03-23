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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد لقاء وزيرة الهجرة.. لوكا عبدالنور: سأروج لمصر سياحيا وفنيا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:08 ص
لوكا عبدالنور
لوكا عبدالنور
وفاء علي
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أكد الشاب المصري راقص الباليه بفرنسا "لوكا عبد النور"، أنه التحق بأكاديمية الرقص في زيورخ بسويسرا، حيث تم رصد تفوقه من قبل مؤسسة بيرينو أمبروسولي، وقدمت له منحة دراسية وبدأ مشواره الذي تميز بحصوله على عدد من الجوائز ليصبح أول مصري يتم اختياره للمشاركة بمسابقة "Prix de Lausanne"، ويحصد 3 جوائز مختلفة جائزة المركز الثاني، مؤكدًا أنه يهدي نجاحه لمصر الوطن الأم.

جاء ذلك خلال لقاء السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشاب المصري راقص الباليه بفرنسا "لوكا عبد النور"، الحاصل على المركز الثاني في مسابقة Prix De Lausane كأول مصري يتم اختياره للمشاركة في هذه المسابقة، للاحتفاء بنجاحاته وبحث مشاركته في الترويج لمصر حول العالم.

تحدث "لوكا" عن نشأته ورحلته في تعلم الباليه، حيث ولد بالقاهرة في 28 مارس 2003 لأب مصري وأم فرنسية التحق بمدرسة أوازيس الدولية بمصر حيث مارس الفنون المسرحية في سن مبكرة جدًا، بفضل مشاركة بعروض نهاية العام منذ رياض الأطفال. وفي صيف 2015، وشارك في ورشة تدريبية للرقص الدولي لمدة أسبوعين في Châteauroux في فرنسا بقيادة معلمين محترفين ومعترف بهم دولًيا، ثم تبناه فنيا راقص الباليه المصري الشهير "أحمد يحيى" والذي آمن بمهارات وموهبة "لوكا".

من جهتهما، توجه والديّ "لوكا" بخالص الشكر لوزيرة الهجرة على حسن الاستقبال والتواصل معهما ومع نجلهما والدعم الذي تقدمه للشباب المصري بالخارج، إيمانا من سيادتها بتمكين الشباب وبأنهم سفراء لمصر حول العالم كقوى ناعمة لهذا الوطن.

وفي ختام اللقاء، اتفقت السفيرة نبيلة مكرم مع الشاب لوكا عبد النور على التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لعمل جلسة تصوير له داخل أحد القصور الأثرية بالقاهرة، بهدف الترويج لمصر ومعالمها ومزاراتها عالميًا وهو ما رحب به الفنان الشاب.

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