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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مكرم: «لوكا» حقق نجاحًا عالميًا في سن صغيرة يضيف لرصيد مصر الفني

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:02 ص
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
وفاء علي
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استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشاب المصري راقص الباليه بفرنسا "لوكا عبد النور"، الحاصل على المركز الثاني في مسابقة Prix De Lausane كأول مصري يتم اختياره للمشاركة في هذه المسابقة، للاحتفاء بنجاحاته وبحث مشاركته في الترويج لمصر حول العالم.

ورحبت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بالشاب المصري ووالديه الذين رافقاه في اللقاء، وأعربت عن فخرها واعتزازها بما استطاع "لوكا" تحقيقه من إنجاز كبير في هذا النوع من الفنون بدعم من أسرته، حتى توج هذا المجهود بوصوله التصفيات النهائية لأكبر مسابقة باليه في العالم يتنافس فيها أفضل 20 لاعبا من حول العالم.

وقالت إن نجاح "لوكا" في هذه السن الصغيرة – 17 عاما – يجعل منه مثالا يحتذى به ويضيف رصيدا جديدا للتفوق المصري في المجال الفني، ويضيف لقوى مصر الناعمة التي ترسخ مكانتها العالمية وترفع اسمها عاليا عبر أبنائها بالخارج.

كما وجهت السفيرة نبيلة مكرم شكرها للاعب المصري لوكا عبد النور ووالده على إصراره على خوض غمار هذه المسابقة العالمية بجنسيته المصرية، بعدما تعرض لاحتمالية عدم المشاركة بالجنسية المصرية نظرا لانتهاء صلاحية جواز سفره المصري في ذلك الوقت، وبالفعل تم تسجيله بجنسيته وفقا لطلبه وبالعودة للعدد 49 من كتيب المسابقة، ما يعكس اعتزازه بهويته وجنسيته المصرية، ويثبت أن المصريين بالخارج دائما ما يضربون المثل والقدوة في الوطنية وحب الوطن.
مكرم: «لوكا» حقق نجاحًا عالميًا في سن صغيرة يضيف لرصيد مصر الفني
مكرم: «لوكا» حقق نجاحًا عالميًا في سن صغيرة يضيف لرصيد مصر الفني
مكرم: «لوكا» حقق نجاحًا عالميًا في سن صغيرة يضيف لرصيد مصر الفني
مكرم: «لوكا» حقق نجاحًا عالميًا في سن صغيرة يضيف لرصيد مصر الفني

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