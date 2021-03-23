«بيطري القاهرة» يعقد ندوات عن «السعار» والتعامل مع الحيوانات الأليفة

واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة برعاية الدكتور مدير مديرية الطب البيطرى، عقد ندواتها الإرشادية عن مرض السعار والتعامل مع الحيوانات الأليفة، حيث أجرت المديرية سلسلة من الندوات بعدد من المناطق.وعقدت المديرية تحت إشراف الدكتورة سلوى رمضان مدير إدارة ١٥ مايو البيطرية، ندوة فى جمعية العطاء الإنساني عن التعامل مع الحيوانات الأليفة، وعن مرض السعار وخطورته والوقاية منه، والإجراءات الواجب اتخاذها عند التعرض للعقر وضرورة التحصين، وألقت الندوة الدكتورة شيرين عبد الرحيم رئيس قسم الإرشاد بالإدارة.وبرعاية مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، وتحت إشراف الدكتور شحاته شنودة مدير إدارة حلوان البيطرية، تم عمل ندوة إرشادية بمدرسة سالم حسن طماعه بمنطقة حلوان بعنوان سلامة الغذاء من أصل حيواني والإشتراطات الصحية عند تداول الأغذية وحفظها وذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد الأمراض الفيروسية المشتركة، وألقت الندوة الدكتورة آية اسماعيل رئيس قسم الإرشاد بالإدارة.كما أقامت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة ندوة إرشادية تحت إشراف الدكتورة سامية خليل مدير إدارة الوايلى البيطرية، وتم عمل ندوة إرشادية للعاملين بأحد مصانع تصنيع اللحوم بعنوان صلاحية اللحوم الطازجة والمجمدة وكيفية التفرقة بينهم، وألقت الندوة الدكتورة حنان وجيه رئيس قسم الإرشاد، بإدارة الوايلى.