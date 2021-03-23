إصابات كورونا في الأرجنتين تقفز إلى مليونين و252 ألفا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل 6 آلاف و401 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الأرجنتين؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و252 ألفا و172 حالة.وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - بأنه تم تسجيل 126 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 54 ألفا و671 حالة.وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في الأرجنتين بلغ 605 آلاف و348 شخصا.