573 إصابة جديدة بكورونا في بوليفيا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تسجيل 573 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في بوليفيا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 265 ألفا و207 حالات.وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - بأنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و74 حالة.وأشارت الجامعة إلى أن 18 ألفا و572 شخصا قد تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في بوليفيا.