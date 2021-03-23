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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1101 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:53 ص
كورونا
كورونا
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سجلت السلطات الصحية في كازاخستان 1101 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 234 ألفا و7 حالات.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية - في بيان نقلته وكالة أنباء (كازينفورم) المحلية اليوم الثلاثاء - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 337 حالة شفاء تام من المرض؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 212 ألفا و91 حالة.

وأضافت "الصحة الكازاخية" أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج من الفيروس التاجي في البلاد يبلغ حتى الآن 21 ألفًا و888 شخصًا، منهم 291 في حالة حرجة ويتلقون العلاج داخل المستشفيات.

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