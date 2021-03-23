1101 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت السلطات الصحية في كازاخستان 1101 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 234 ألفا و7 حالات.وذكرت وزارة الصحة الكازاخية - في بيان نقلته وكالة أنباء (كازينفورم) المحلية اليوم الثلاثاء - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 337 حالة شفاء تام من المرض؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 212 ألفا و91 حالة.وأضافت "الصحة الكازاخية" أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج من الفيروس التاجي في البلاد يبلغ حتى الآن 21 ألفًا و888 شخصًا، منهم 291 في حالة حرجة ويتلقون العلاج داخل المستشفيات.