الليلة.. الأنبا يؤانس يلقى عظته الأسبوعية بكاتدرائية الملاك ميخائيل

يلقي الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، مساء اليوم، عظته الأسبوعية بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط.وتتخذ الكنيسة خلال إتمام عظته الأسبوعية كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، الذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، الذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.