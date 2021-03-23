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القبلة

وسط إجراءات احترازية.. بدء الاحتفال بمولد «عبدالرحيم القناوي» في قنا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:35 ص
مولد «عبدالرحيم القناوي»
مولد «عبدالرحيم القناوي»
كتب: عمرو رشدي
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بدأت الطرق الصوفية بمحافظة قنا الاحتفال بمولد القطب الصوفي الشيخ عبدالرحيم القنائي، بمشاركة جميع الطرق والزوايا الصوفية بجنوب الصعيد، حيث اعتاد مريدي وأتباع الصوفية على تنظيم الاحتفالات في نفس الموعد من كل عام، إلا أن هذه المرة سيتم تنظيم الفعاليات داخل المقرات والساحات الخاصة بالطرق حول مسجد ومقام القنائي، ويتزامن الاحتفال مع إحياء ليلة النصف من شعبان ما يجعل هناك توافد وإقبال كبير من المريدين.

وتلتزم الطرق الصوفية بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث كشف الشيخ أيمن القنائي عن أنه تم وضع بوابات لتعقيم المريدين والمحبين المشاركين في الفعاليات التي تستمر لمدة 7 أيام، حيث سيتم تنظيم الليلة الختامية بالتوازي مع ليلة النصف من شعبان.

عبد الرحيم القنائى هو عالم دين وتفسير إسلامى مغربى واسمه السيد عبد الرحيم بن أحمد بن حجون وينتهى نسبه إلى الإمام الحسين بن على بن أبى طالب، ولد فى المغرب الأقصى فى الأول من شعبان سنة 521 هـ1127 م تلقى العلم فى جامع ترغاى الكبير على يد والده وكبار العلماء وذاع صيته بعد إلقاءه للدروس الدينية فى العشرين من عمره بعد إصرار من العلماء على استكمال طريق والده، وفى موسم للحج التقى بمكة بأحد الشيوخ القادمين من مدينة قوص الشيخ مجد الدين القشيري، وأصر بعدها القشيرى على أن يصحبه عبد الرحيم إلى مصر وإلى قوص وقنا وبعد أن أمضى عبد الرحيم ثلاثة أيام بقوص رحل إلى قنا.

خلال تلك الفترة صدر قرار من والى مصر بتعيين الشيخ عبد الرحيم شيخا لقنا وأصبح من ذلك اليوم يسمى بالقنائى وكانت مدرسته الصوفية الخاصة التى تسمح للطرق الصوفية الأخرى بالأخذ منها وتوفى الشيخ عبدالرحيم القناوى يوم الثلاثاء 19 صفر سنة 592هـ الموافق 23 يناير 1196 بعد صلاة الفجر وعمره 71 عاما قضى منها 41 عاما فى الصعيد ليقام له أكبر مسجد وضريح بوسط مدينة قنا يأتى له الآلاف من كل محافظات مصر سنويا فى شهر شعبان للاحتفال بمولد السيد عبد الرحيم القنائى.

وتحتفل قنا بمولد القطب الصوفى عبدالرحيم القنائى حيث تتخلل هذه الأيام احتفالات دينية وحلقات ذكر من قبل أبناء الطرق الصوفية وبعض المنتمين لآل البيت، وطقوس شعبيه من أبرزها لعبة التحطيب والمرماح التى تقام فى منطقة قريبة من مسجد العارف بالله.

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