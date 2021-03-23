رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

لرابع مرة في أقل من عامين: فتح صناديق الاقتراع بانتخابات الكنيست الإسرائيلية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:25 ص
صناديق الاقتراع بانتخابات
صناديق الاقتراع بانتخابات الكنيست
وكالات
طباعة
تجري، اليوم الثلاثاء، الانتخابات للكنيست الإسرائيلية الـ24 للمرة الرابعة في غضون أقل من عامين، وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحا، وستغلق عند الساعة العاشرة مساء.

ويبلغ عدد صناديق الاقتراع 13936 صندوقا، ويبلغ عدد الناخبين 6578084 صاحب حق اقتراع، بزيادة قدرها 124829 ناخبا مقارنة بالانتخابات السابقة، لكن قرابة نصف مليون شخص غير متواجدين بشكل دائم في اسرائيل، وبينهم متوفون، وفقا لبيانات نشرتها لجنة الانتخابات الإسرائيلية.

ونقلا عن موقع عرب 48، تجرى الانتخابات في 12127 مركز اقتراع منتظم، منها 3776 سهلة الوصول، و547 مركز اقتراع في المساكن المحمية ودور رعاية المسنين، و61 مركز اقتراع في السجون، و309 مركز اقتراع في المستشفيات، بالإضافة إلى 56 مركز اقتراع كورونا، وأربعة مراكز اقتراع في فنادق كورونا.

وفي إطار الانتخابات في ظل كورونا، أقيمت 409 مراكز اقتراع في 340 منطقة، و342 مركز اقتراع للمرضى في 300 منطقة، وفي المجموع هناك 13936 مركز اقتراع.

ومن لحظة إغلاق مراكز الاقتراع العادية، والتجمعات الصغيرة في الساعة 20:00 وبقية البلاد في الساعة 22:00، ستبدأ لجان الاقتراع في فرز الأصوات.

ومن الساعة 22:00، ستبدأ لجنة الانتخابات الإسرائيلية في تنسيق نتائج التصويت الواردة من صناديق الاقتراع.

ومن المتوقع نشر النتائج الأولية بدءا من صباح الأربعاء حتى بعد ظهر الجمعة، حيث من المتوقع نشر النتائج الكاملة، بما في ذلك المغلفات المزدوجة.

وفي 31 آذارمارس الجاري، سيتم تقديم النتائج النهائية والرسمية للانتخابات إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الذي ذكر أنه لن يدعو الأحزاب أثناء المشاورات معها، ولن يسعى إلى تشكيل حكومة وحدة.

وتوقعت الاستطلاعات المنشورة في الأسبوع الماضي ألا يحصل أحد المعسكرين، اللذين يرأسهما زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، المعسكر المناوئ لنتنياهو، الذي يتقدمه رئيس "يش عتيد"، يائير لابيد، ورئيس "تكفا حدشاه"، جدعون ساعر، على أغلبية 61 مقعدا في الكنيست لتشكيل حكومة جديدة، والتوجه إلى انتخابات خامسة بظل أزمة الحكم المتواصل بسبب محاكمة نتنياهو بملفات فساد.

موضوعات متعلقة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

مصادر بالتعليم: ارتفاع نسبة نجاح الأول والثاني الثانوي

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021


الصور

image description

«أهو جه يا ولاد».. شوارع المحروسة تتزين لرمضان

image description

حملة مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخالف بدمياط

image description

جامعة دمياط تحذِّر صاحب السيارة رقم «ط م ج 9257» في بيان رسمي

image description

محافظ دمياط تلتقى بلجنة النقل والمواصلات وأعضاء مجلس النواب

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الفلبين تحتج على وجود «زوارق صينية» في مياه متنازع عليها

أستراليا تجلي آلاف السكان في أسوأ فيضانات تشهدها منذ نصف قرن

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

مقتل 7 بحريق بمخيمات لاجئي الروهينجا في بنجلاديش

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

مصري وسوري وجزائري يحصدون جائزة الشاعرة حبيبة محمدي

انطلاق أولى جلسات برنامج «القاهرة.. الأمل يبدأ»

فتح باب التقدم لمسابقة «إبداعاتهن» للفنانات التشكيليات

انطلاق فعاليات الدورة 31 لصالون الشباب بالأوبرا.. الليلة