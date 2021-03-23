«القاهرة» تستكمل أعمال تنفيذ محور شينزو آبي بشرق مدينة نصر

استكملت أجهزة المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة، اليوم، أعمال تنفيذ محور شينزو آبي، لربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس والذي يمر داخل مدينة الامل حتى طريق السويس.وكان إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والعميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر، واللجان التنفيذية المختصة، وشرطة المرافق، تفقدوا أمس أعمال الإزالات بحي شرق مدينة نصر.وتم نقل الأسر من منطقة مدينة الأمل، وجاري استكمال أعمال تنفيذ المحور، وتسكينهم في مدينة المحروسة بواسطة أتوبيسات توفرها المحافظة.وقامت الدولة بتوفيرشقق كاملة التشطيبات والأثاث والأجهزة الكهربائية وكافة احتياجاتهم بمدينة المحروسة المنفذة بشكل حضاري لائق في فترة زمنية وجيزة وجاري استكمال باقي الأسر لحين الإنتهاء من أعمال الإزالة.