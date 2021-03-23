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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

90115 إجمالي إصابات كورونا في الصين

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:17 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 9 إصابات وافدة من الخارج؛ ما رفع إجمالي المصابين إلى 90115 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الحالات الـ9 الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع أربع حالات في قوانغدونغ وحالتين في شنشي وحالة واحدة في كل من شنجهاي وسيتشوان ويونان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 5211 حالة غادر منها 5055 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 12 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85321 شخصا، وأن 3181 شخصا كانوا مخالطين لمرضى لا يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم أمس تسجيل 14 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 237 حالة جميعها وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11397 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 203 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 48 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 1006 حالات إصابة مؤكدة بما في ذلك 10 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 10901 مرضى في هونج كونج، و47 مريضا في ماكاو، و963 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

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