«الغارمات.. والوعي» و«ملامح الجمهورية الجديدة» أبرز مقالات الصحف

تناول كتاب الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالشأن المحلي والدولي.في عموده "صندوق الأفكار" بصحيفة "الأهرام" وتحت عنوان "«الغارمات».. والوعي"، أشار الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" إلى توقف الرئيس عبد الفتاح السيسي عند مشكلة «الغارمات»، والدور الذي تقوم به الدولة الآن لفك كربهن.وأوضح سلامة أن الدولة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وصندوق «تحيا مصر»، نجحت في فك كرب معظم الغارمات، وإخراجهن من السجون، بعد تسديد ما عليهن من ديون متراكمة.وألمح سلامة إلى أن الديون، في معظمها، ترجع إلى شراء الأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية، التي تقوم «ربات البيوت» المصرية، خاصة في الريف، بشرائها من أجل تجهيز بناتهن.ونوَّه رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" بأن رئيس الجمهورية ابتسم وهو يعرض قصة تجهيز البنات في الريف، لافتًا إلى «عادة» شراء أكثر من غسالة، وأكثر من ثلاجة، والعديد من البطاطين، وهكذا في كل الأدوات المنزلية، والأجهزة الكهربائية.واعتبر سلامة أن المشكلة هنا هي مشكلة «وعي» و«عادات»، وكلها أشياء تتناقض مع تعليمات الدين الإسلامي، الذي يحث على ضرورة تسهيل عملية الزواج، وعدم إرهاق أي طرف بما لا يستطيع أن يتحمله.وأكد سلامة أن هذه «العادات» تحتاج إلى تغيير في المفاهيم، من أجل تخفيف الأعباء عن الأسرة المصرية، وفي الوقت ذاته، تيسير إجراءات الزواج، بعيدًا عن التعقيدات، والإرهاق المادي للأسرة المصرية.ونبَّه الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة إلى أن معظم اللائي وقعن في فخ «الغارمات» كُنَّ بسبب تجهيز البنات، وتوقيع الشيكات، وإيصالات الأمانة على أنفسهن، للوفاء بتلك المتطلبات، التي لا يقرها الشرع، وتتنافى مع طبيعة الحياة الزوجية، التي يجب أن تكون نموذجًا للتيسير، والمرونة في بدء حياة جديدة، تتطور باستمرار، بمرور الوقت، وطبقًا للظروف المعيشية للمتزوجين الجدد.وفي عموده "قهوة الصباح" وتحت عنوان "ملامح الجمهورية الجديدة"، قال الإعلامي نشأت الديهي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إنه بعد مرور أكثر من عشرة قرون ونصف القرن على بناء القاهرة على يد القائد العسكري جوهر الصقلي في عام 969، يأتي قائد وطني جديد خرج من رحم العسكرية المصرية العظيمة ليقرر بناء عاصمة جديدة لتكون نقطة مضيئة على حروف الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الزعيم عبد الفتاح السيسي في 8 مارس 2021.وأشار الديهي إلى أن العمران الممتد بطول البلاد وعرضها، من خلال شبكة الطرق والمحاور غير المسبوقة، والتي أُنجزت في وقت قياسي، صار مضرب الأمثال، وانتشرت الصناعات والزراعات والخدمات في كل شبر من أرض مصر تقريبًا، لتنخفض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق خلال عقود.وأضاف الديهي أن الدولة قامت بحزمة إجراءات تصحيحية جريئة وغير مسبوقة في القطاع المصرفي؛ فتم تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، ليودِّع المصريون لأول مرة السوق السوداء للعملات الأجنبية، ويعود الدولار إلى وضعه الطبيعي كعملة، وليس سلعة تُباع وتُشترى كما كان حاصلًا.وتابع الديهي أن الدولة اقتحمت ملف الدعم بكل جسارة، وواجهت العديد من التحديات الثقافية الموروثة، فتم تحرير الوقود من براثن مرتزقة الدعم وتجاره، وأوصلت الدولة الدعم لمستحقيه دون وسطاء، وقامت الدولة كذلك بإزالة التشوهات التاريخية في التشريعات الحاكمة للاستثمار والتجارة؛ مما ساهم بشكل مباشر في مضاعفة حجم وقيمة الاستثمارات الأجنبية في مصر.وأكد الإعلامي نشأت الديهي أن تجربة الإصلاح الاقتصادي كانت نموذجًا يُحتذى به، خاصة في الشق الأخطر وهو الحماية الاجتماعية، لقد حققت الدولة معجزة حقيقية أشاد بها القاصي والداني من المؤسسات الدولية ذات الصلة؛ مبضع جراح يصحح بقوة وألم، ويد حانية تطبطب وتساعد وتساند هؤلاء الذين يعانون العوز والفقر والحاجة.وفي عموده "بدون تردد" بصحيفة "الأخبار" وتحت عنوان "الموجة الثالثة!"، قال الكاتب الصحفي محمد بركات إن الفيروس المنفلت «كورونا المستجد» ما زال خارجًا عن إطار السيطرة، ومخيبًا لرجاء العلماء والهيئات المتخصصة في علوم الوبائيات، الذين كانوا يأملون إمكانية القضاء عليه والخلاص منه خلال مدة زمنية لن تتجاوز بضعة شهور، منذ بداية ظهوره وانتشاره مع نهايات العام قبل الماضي «2019» وبدايات العام الماضي «2020»، وإذا به يواصل غزوه وانتشاره المتزايد والسريع لكل الدول للعام الثاني على التوالي، حاملًا معه خطر الإصابة بـ«كوفيد 19» وشبح الموت وخطف الأرواح في كل مكان يحل به.وأضاف بركات أن "العالم كله شرقًا وغربًا يعيش الآن حالة من الاستنفار الكامل والقلق العام، في مواجهة الموجة الثالثة والهجمة الشرسة من الوباء، التي بدأت عملية جديدة للغزو والانتشار بين كل الشعوب، دون رادع أو مانع سوى رحمة الله ووعي الناس والإجراءات الاحترازية، وأحسب أننا جميعًا نتابع ما جرى ويجرى في العالم كله، وما تتعرض له كل الدول والشعوب القريبة منا والبعيدة عنا أيضًا، سواء في أوروبا أو أمريكا وروسيا والبرازيل والشرق الأوسط، وغيرها من الدول التي اكتسحها الوباء في موجته الثالثة، وأنزل بها بلاءً كثيرًا من الإصابات والوفيات".وتابع بركات أن "كل هذه الدول دون استثناء اضطرت لاتخاذ إجراءات غلق قوية لمواجهة الخطر، والبحث عن النجاة لمواطنيها وشعوبها من الإصابة بالفيروس الشرس الذي يهدد الجميع، وفي ظل ذلك، يجب علينا الحذر والانتباه لخطورة ما يهددنا جميعًا، إذا ما استمر البعض منا في عدم الحفاظ على الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب الإصابة، وإذا ما ظل البعض الآخر على التراخي والإهمال في اتخاذ الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للحماية من الوباء".وأكد الكاتب الصحفي محمد بركات أنه "يجب علينا أن ندرك أهمية الالتزام الكامل بكل الإجراءات الواجب اتخاذها، حماية للنفس والأسرة والمجتمع والدولة، حتى نتقى خطر الإصابة".وفي مقاله "تعدين الأوهام الرقمية" بصحيفة "الشروق"، قال الكاتب والمحلل الاقتصادي مدحت نافع إن البحث عن الربح السريع يجذب يوميًا ملايين الأشخاص لإجراء اتصالات بأرقام هاتفية، يعدهم أصحابها بأن مجرد الاتصال بتلك الأرقام يمنحهم فرصة كبيرة لربح آلاف الدولارات، وهذه النقود التي صارت تلد، خلافًا لتوقعات أرسطو المثالية، أغرت بمزيد من الناس أن يبحثوا عن آلية سريعة سهلة لجمعها من أي مصدر، في محاولة وسعي محموم لوقف نزيف قيمة النقود الذي يُسمى معدل التضخم، ولم يعد العمل التقليدي الشاق لعدة ساعات يوميًا وسيلة كافية لكبح جماح مارد التضخم المنفلت أو لسد جانب صغير من الفجوة المتزايدة بين الثروات والدخول.وأشار نافع إلى أنه بسبب السباق المحموم لجمع الأموال، والشره إلى المكسب السريع، فقد ظهر في العالم ما يقرب من تسعة آلاف عملة رقمية مشفّرة، لكن أعظمها تأثيرًا وأكبرها من حيث القيمة السوقية وحجم الإصدار هو عملة "البيتكوين"، التي سجّلت منذ نحو أسبوع سعرًا تاريخيًا تجاوز الستين ألف دولار للوحدة الواحدة، كما بلغت القيمة السوقية لوحداتها المصدرة ما يزيد على تريليون و32 مليار دولار، بفارق كبير جدًا عن أقرب منافسيها وهي عملة "إيثريوم 2" بقيمة سوقية تخطت قليلا 203 مليارات دولار.وأضاف نافع: "وعلى الرغم من اقتناعي بأن البنوك المركزية حول العالم سوف تتبنى يومًا ما إصدار عملة رقمية بصورة أو بأخرى، وأن التطور الطبيعي للنقود هو أن تتحوّل إلى صيغة رقمية خالصة، وأن تُطور مع الوقت قبولًا عامًا لعملة موحّدة، فإنني على قناعة بأن العملات الرقمية المتداولة حاليًا هي فقاعة كبيرة، وأداة لنقل وتهريب وغسل الأموال يسيل لرونقها وانتفاخها المستمر لعاب البسطاء والمغامرين ومحبي المقامرة على السواء، وتلك الفقاعة في طريقها إلى الانفجار بمجرّد خروج الأموال الشرعية المغذية لها عند أول مفترق طرق، ذلك الذي يشهد ظهور عملة رقمية تكتسب قيمتها من نشاط حقيقي، وتركن في إصدارها والتحكّم في معروضها على مؤسسات بنكية معتبرة".وأوضح نافع أنه "بتجريد عملية تعدين العملات المشفّرة، نحصل على الاحتياطي الحقيقي «للقيمة» التي تكتسبها تلك العملات بعيدًا عن المضاربة التي تؤثر في «سعر» تداولها، والقيمة تكمن في الطاقة والزمن، وقد اقترحت من قبل في بعض المؤتمرات المتخصصة وبعض المقالات المنشورة تبنّي بنك التسويات الدولية (BIS) لمبادرة استبدال جميع العملات التقليدية بوحدات حرارية بريطانية (BTU) والتي يتصادف تشابهها مع رمز عملة البيتكوين غير المحدودة، وتعكس الوحدات الحرارية مقدار الطاقة اللازمة لتسخين رطل من المياه بمقدار درجة واحدة فهرنهايت، ومن ثم فإن كل مصادر الطاقة الأحفورية والمتجددة وغيرها من الطاقة الميكانيكية التي يسهل للأفراد إنتاجها في صالات الألعاب الرياضية تتحوّل بسهولة إلى وحدات حرارية بريطانية، فتثبت أسعار الوقود وتتوقف بورصته، وتتغير أسعار السلع والخدمات وفقًا لندرته ومدى القدرة على إنتاج بدائل للطاقة، ويتخلص العالم من تقلبات سعر الصرف وطفرات التضخم غير المبررة، والتلاعب ببورصات العملات، ويصبح من السهل تحويل الأموال من بلد إلى بلد ومن حساب إلى حساب، تلك الميزة التي تتمتع بها العملات الرقمية حاليًا وتتميز بها على العملات الرسمية، ويصبح من اليسير شحن بطاقات الائتمان بوحدات من الطاقة، عبر عملية إنتاج فعلية أو من خلال التداول والإنتاج السلعي والخدمي.وأكد الكاتب والمحلل الاقتصادي مدحت نافع أن "المسألة إذًا ليست موقفًا قيميًا رافضًا لفكرة العملات الرقمية من حيث المبدأ، أو اتجاه لاتهامها بالفشل أو غياب السرية أو الأمان المعلوماتي، لأن كل ذلك مردود عليه، بل وأحيانًا تكون الإجابة في صالح العملات الرقمية على حساب العملات التقليدية، وحتى يشيع استخدام عملات رقمية مقبولة ومدعومة من مؤسسات شرعية معروفة، لا أوصي أحدًا بالاستثمار أو التعامل بأي صورة مع هذا النوع من العملات".