نائب محافظ القاهرة تتابع تنفيذ خطة تطوير شوارع المعادي

أجرت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، زيارة تفقدية لبعض شوارع وميادين حى المعادى، للمتابعة والإشراف على ما تم من أعمال طبقا للمقترح الذى تم وضعه للارتقاء بحى المعادى عن طريق مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال بالمشاركة المجتمعية، وذلك من أجل مظهر حضارى للحي.رافقها خلال الجولة المهندس عادل عبد الظاهر رئيس حى المعادى، وليلى حسين سيدة أعمال وضمن اتحاد ملاك حى المعادى، وزكى محمد المصرى «رجل أعمال»،وهانى عبد الرؤوف «رجل أعمال»، والمقدم شادى بسيونى رئيس مرور المعادى، وعلاء طه مدير فرع هيئة النظافة والتجميل بالمعادى، والمهندسة أمانى المكتب الفنى وبعض الإدارات المعنية والتنفيذية بالمنطقة الجنوبية وحى المعادى.وتم المرور لمتابعة بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة مربع سرايات المعادى وشارع الشريفة دينا، حيث شمل تطوير أرصفة ورصف طرق وأعمال نظافة وإنارة وزيادة مزروعات وتقليم أشجار، بالتعاون مع اتحاد شاغلين سرايات المعادي، وشملت الجولة شارع دمشق وشارع ٩ وثكنات المعادي لتأكيد المحاور الهامة التى أكدت على العمل من خلالها أثناء الاجتماع الذى تم عقده منذ أيام بمقر المنطقة الجنوبية، وكان من أهم هذه المحاور، الاهتمام برفع كفاءة الشوارع والميادين والرصف ورفع كفاءة الأسفلت، إلى جانب صيانة البلدورات وتركيب بلدورات لبعض الشوارع، بالإضافة إلى زراعة الأرصفة وتقليم الأشجار وتركيب إنترلوك على الأرصفة أمام العمارات، بالاضافة إلى زيادة المساحة الخضراء.وفى سياق متصل ومن خلال المرور الميدانى لنائب المحافظ وجهت بتكثيف الحملات بشارع 7 وشارع 9، وأكدت على ضرورة رفع أى إشغالات للباعة الجائلين به أو مخلفات ورفع جميع إشغالات المقاهى والتكاتك به وبالمنطقة المحيطة بمحطة المترو، إلى جانب التنبيه على أصحاب المحلات بالمنطقة ذاتها بمنع إلقاء أى مخلفات بالشارع والالتزام بوضع الصناديق امام المحلات والقاء مخلفاتهم بها.كما أكدت على ضرورة رفع أى إشغالات أو مخلفات بالميادين الرئيسية وبمنطقة المعادى بأكملها وتكثيف الحملات ومتابعة صيانة الإنارة بشكل دورى.