لأول مرة.. سيدة تتولى قيادة شرطة الإكوادور

تولت تانيا فاريلا قيادة شرطة الإكوادور، وهي أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد، حسبما أوردته قناة (روسيا اليوم).وقال رئيس البلاد لينين مورينو - في تغريده على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم الثلاثاء- "اليوم قمت بتعيين تانيا فاريلا القائدة العامة لشرطة الإكوادور، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ بلادنا، ولها مسيرة مميزة في خدمة المواطنين وحمايتهم".وأعرب مورينو، عن تمنياته للقائدة الجديدة للشرطة الوطنية النجاح في ضمان الأمن العام.يذكر أن تانيا فاريلا التحقت بكلية الشرطة في العاصمة كيتو عام 1984، عندما كان عمرها 17 عاما، سوية مع 13 فتاة أخرى.وتخرجت في هذه الكلية في عام 1987 مع حصولها على رتبة الملازم.