771 إصابة جديدة بكورونا فى فنزويلا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، 771 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة «إل يونيفرسال» الفنزويلية، اليوم الثلاثاء- أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 151 ألفًا و894 حالة، تعافى منها 141 ألفًا و260 حالة.ويبلغ عدد الحالات النشطة 9 آلاف و132حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 1480 حالة بعد تسجيل تسع حالات جديدة.