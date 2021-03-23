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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23-3-2021

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:00 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء الموافق 23-3-2021، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ولطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، فيما يكون شديد للحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على جنوب الصعيد، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة (30% تقريبا).

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تنشط الرياح على معظم أنحاء الجمهورية، تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، وتميل سرعة الرياح إلى (40 - 50 كمساعة)؛ ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لتصل إلى أقل من 500 متر على الطرق الصحراوية والمكشوفة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، والموج فيه من 3.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 4 أمتار إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 30 15
الإسكندرية 22 15
وادى النطرون 26 15
طنطا 29 14
شبين الكوم 30 15
دمنهور 29 15
بلطيم 22 15
مطروح 21 14
السلوم 22 14
سيوة 23 13
بورسعيد 25 15
دمياط 25 15
الزقازيق 30 15
المنصورة 30 15
الإسماعيلية 31 14
السويس 32 15
العريش 26 15
رفح 25 15
رأس سدر 31 16
نخل 36 14
نويبع 32 20
طابا 30 19
كاترين 31 14
الطور 32 19
شرم الشيخ 32 20
الغردقة 32 21
مرسى علم 33 20
الفيوم 34 19
بنى سويف 34 19
المنيا 35 20
أسيوط 35 20
سوهاج 40 22
قنا 41 22
الأقصر 41 24
أسوان 42 25
إدفو 42 25
أبوسمبل 42 25
الوادى الجديد 39 22
شلاتين 37 24
أبورماد 37 23
حلايب 33 25
رأس حدربة 33 25

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