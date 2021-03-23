346 إصابة جديدة بكورونا فى كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، تسجيل 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 99 ألفًا و421 حالة.وقالت الوكالة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية «كيه.بي.إس.» - إنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1704 حالات.ويبلغ عدد المرضى الذين يرقدون في حالات حرجة جراء الإصابة بالفيروس في الوقت الحالي 101 شخص.