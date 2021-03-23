40 ألفًا و715 إصابة جديدة بكورونا فى الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 40 ألفًا و715 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 11 مليونًا و686 ألفًا و796 شخصًا.وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته قناة «إن دي تي في» الهندية، اليوم الثلاثاء - أن البلاد سجلت أيضًا خلال الفترة ذاتها 199 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 160 ألفًا و166 شخصًا.