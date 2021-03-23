السلطات الأسترالية تطالب الآلاف بالاستعداد لمغادرة منازلهم مع استمرار الفيضانات

طلبت السلطات الأسترالية من آلاف الأشخاص على الساحل الشرقي للبلاد الاستعداد لمغادرة منازلهم اليوم الثلاثاء مع استمرار الفيضانات والتحذير من احتمال تدهور الوضع.وأفادت وكالة الأنباء الأسترالية بأنه مع إجلاء حوالي 18 ألف شخص في ولاية نيو ساوث ويلز بالفعل، هناك 15 ألف شخص آخر في حالة تأهب قصوى اليوم الثلاثاء، بسبب أوضاع الطقس السيء عبر مساحات شاسعة من الولاية.وصدرت أوامر بإجلاء المجتمعات الواقعة شمال غرب سيدني وسط هطول أمطار غزيرة.وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا آخرا من الطقس السيء في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، حيث توقع هطول أمطار غزيرة ورياح مدمرة بالمناطق الساحلية الشرقية وبعض المناطق الداخلية.