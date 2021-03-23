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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكشف عن اختبار كورونا من المنزل عن طريق البصق داخل أنبوب

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:52 ص
أنبوب
أنبوب
هدير سند
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أعلنت منصة التوصيل "دور داش"، عن توفيرها لاختبار مسحة الأنف الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد في المنزل، حسبما ذكرت شبكة "أي بي سي" الأمريكية.

ووقعت المنصة اتفاقية تعاون مع شركتي "إيفريليويل" و"فالت هيلث" الطبيتين، لتسليم مجوعتين من أدوات اختبار الكشف عن فيروس كورونا، لمستخدمي تطبيقها في منازلهم بالولايات المتحدة الأمريكية، علما أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد وافقت على الاستخدام الطارئ للاختبارين.

ويعتمد اختبار "ساليفا" الخاص بـ"فالت هيلث" على تحليل عينات اللعاب مع دعم بالفيديو والصوت لأخصائيين يوجهون المستخدمين لاختيار عينات اللعاب والكمية المناسبة، وذلك للحصول على نتائج دقيقة.

ويتوفر الاختبار الذي يأتي على شكل أنبوب يتم البصق فيه، لجميع الأعمار بسعر 119 دولارا، وهو مناسب لفحص الأشخاص الذين يعانون أعراض الإصابة بكوفيد-19، ويأتي بظرف يسلّم للمستخدم، ليحصل على النتيجة في غضون 24 ساعة.

أما اختبار شركة "إيفريليويل" وهو "تيست هوم كوليكشن"، فهو عبارة عن مسحة أنف، يبلغ ثمنها 109 دولارات، وتقدم النتيجة خلال فترة زمنية تتراوح بين 24 إلى 48 ساعة.

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