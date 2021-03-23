بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل لجنة الشباب الإيبارشى

استقبل الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، لجنة الشباب الإيبارشي، وذلك بحضور الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والأب فرنسيس وحيد، مسؤول اللجنة، والأخت صباح والأخت إيمان وأعضاء اللجنة، بمقر البطريركية بكوبري القبة.بدأ اللقاء بصلاة من غبطة البطريرك إبراهيم إسحق، وكلمة من نيافة الأنبا باخوم، بالإضافة إلى كلمة من الأب فرنسيس تعريفية عن اللجنة وأنشطتها وخططها في المرحلة القادمة، وكلمة من الأخت إيمان عن الإرساليات، تلاها سماع غبطة البطريرك لمشاركات الشباب عن المشاكل والتحديات التي تواجههم.واختتم اللقاء بشكر الأب فرنسيس لغبطة البطريرك على اهتمامه بالشباب، وتلاوة صلاة ختامية بكابيلا البطريركية وشرح غبطة البطريرك للشباب رموز الكابيلا، وإعطاء البركة الرسولية من غبطة البطريرك للحضور.