الأنبا توما يزور رئيسة مجلس مدينة طهطا

زار الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، يرافقه لفيف من الآباء الكهنة، والأخت بركة، والدكتور مايكل كمال، المهندسة فريدة سلام، رئيس مجلس مركز ومدينة طهطا.وفي اللقاء، أشاد الأنبا توما بدورها الملموس للجميع، مقدمًا لها الشكر على مجهوداتها لخير مركز ومدينة طهطا، كما تمنى نيافته أن تكون طهطا مدينة حضارية على يدها،وأعربت "سلام" أيضًا عن مدى امتنانها بهذه الزيارة وتمنيت تكررها مرة ثانية.