اليوم..الإسرائيليون يدلون بأصواتهم فى الانتخابات العامة

يدلي الناخبون الإسرائيليون بأصواتهم، اليوم الثلاثاء، في الانتخابات العامة التي ستحدد مصير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السياسي وستكون هي الرابعة خلال عامين.وتشير استطلاعات الرأي إلى سباق شديد التقارب مع تقدم طفيف لصالح حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية، بما يمنح ائتلافا متوقعا يضم أحزابا محافظة وأحزابا يهودية متطرفة حوالي 60 مقعدا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا.وتفتح مراكز الاقتراع الساعة السابعة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) وتغلق في العاشرة مساء (2000 بتوقيت جرينتش)، جدير بالذكر انه لم يحدث قط أن نال أي حزب أغلبية برلمانية بمفرده في أي انتخابات إسرائيلية.