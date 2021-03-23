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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: التجارب على لقاح استرازينيكا فى واشنطن وبيرو منحتنا ثقة جديدة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:11 ص
استرازينيكا
استرازينيكا
أمينة ذكى
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قال الدكتور بروس ايلوارد، وهو مستشار خاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بأن المنظمة العالمية تلقت "الكثير من التساؤلات" عن لقاح أسترازينيكا وسط مخاوف مبكرة مما إذا كان مرتبطا بحالات بالغة من تجلط الدم النادر لدى بعض المرضى الذين حصلوا عليه.

وقال اليوم الثلاثاء: إن الدول التي ترغب في نشر لقاح أسترازينيكا "مهتمة جدا" بالحصول عليه، ومن بينها دول مشاركة في برنامج "كوفاكس" المدعوم من الأمم المتحدة ويهدف إلى نشر اللقاحات في دول هي في أمس الحاجة إليها سواء كانت غنية أو فقيرة، وفقا لما نقله وكالة اسوشيتدبرس اليوم الثلاثاء.

وأوضح أن "المشكلة ليست في ضعف الطلب، على العكس تماما. إن كانت هناك أي دول لديها مخاوف أو لا تستخدم لقاحا بشكل كامل... فلتجعله متاحا لكوفاكس لأن لدينا قائمة طويلة من الدول المهتمة جدا جدا باستخدام لقاح أسترازينيكا".

وأضاف قائلا "إننا ببساطة لا يمكننا الاكتفاء منه"، كما قال إن النتائج الإيجابية للتجارب السريرية على اللقاح في الولايات المتحدة وتشيلي وبيرو "منحتنا ثقة جديدة وطلبا على اللقاح".

وكانت 12 دولة تقريبا استأنفت الجمعة التطعيم بلقاح أسترازينيكا، بعد أن قالت جهتان تنظيميتان من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إن فوائده تفوق أي مخاطر، وذلك إثر تقارير عن حالات نادرة أصيبت بجلطات، مما أدى لوقف استخدام اللقاح بصورة مؤقتة.

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