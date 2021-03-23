ورشة عمل بـ«تجارة طنطا» تناقش كيقية كتابة المشكلة فى البحث العلمى

تنظم وحدة ضمان الجودة بكلية التجارة جامعة طنطا، بقيادة عميد الكلية الدكتور هاني مصطفى الشامي، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل متخصصة بعنوان "كيفية كتابة المشكلة البحثية وأهميتها فى البحث العلمي"، وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والمهتمين بالبحث العلمي.ويحاضر بالورشة الدكتور هاني الدمرداش، مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات "IT" بالكلية، تحت إشراف الدكتور هاني مصطفى الشامي، عميد الكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث.