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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 399 مخالفة مرورية متنوعة بالغربية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:00 ص
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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شنت إدارة المرور بمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد عمرو رأفت، حملة على الطرق والشوارع الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة، على مدار أمس الإثنين، تم خلالها تحرير ٣٩٩ مخالفة متنوعة.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عمرو رأفت، مدير إدارة مرور الغربية، بتحرير وضبط ٣٩٩ مخالفة متنوعة، شملت، السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، وضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

كما حصلت الحملة غرامات تم تحريرها بقيمة 30 ألفا و850 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

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