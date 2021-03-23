مسلح يقتل عدة أشخاص فى متجر بولاية كولورادو

أعلنت الشرطة الأمريكية أن شخصا مسلحا فتح النار بأحد المتاجر في ولاية كولورادو، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص من بينهم ضابط شرطة.وقال كيري ياماجوتشي قائد الشرطة في كولورادو - في تصريحات للصحفيين - إن هناك شخصا قيد الاحتجاز بعد إصابته في الحادث الذي وقع بمتجر " كينج سوبرز " بمدينة بولدر الواقعة على بعد ثلاثين ميلا في الشمال الغربي من مدينة دنفر عاصمة الولاية.ورغم أن قائد الشرطة لم يؤكد العدد الإجمالي للقتلى جراء الحادث، ولا دوافع الجريمة، غير أن بعض مصادر تنفيذ القانون أفادت بأن عددهم 6 أشخاص.