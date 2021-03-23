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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشيوخ الأمريكى يصادق على تعيين مارتى والش وزيرا للعمال

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:47 ص
الشيوخ الأمريكي
الشيوخ الأمريكي
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صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين مارتي والش عمدة مدينة بوسطن ليصبح وزير العمل في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأسفر تصويت المجلس عن موافقة 68 عضوا في مقابل اعتراض 29 على تعيين والش الذي يعتبر أحدث من يوافق عليه مجلس الشيوخ من أعضاء إدارة بايدن من الوزراء.

وقال تشارلس شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، إن هذا المجلس كان أسرع وتيرة في المصادقة على أعضاء الحكومة مما كان عليه في عهد إدارتي الرئيسين السابقين سواء الديمقراطي باراك أوباما أو الجمهوري دونالد ترامب.

ويعد والش، وهو رئيس اتحاد عمالي سابق، العضو الحادي والعشرين في إدارة بايدن، ولم يكن من المطلوب بالنسبة لبعض هؤلاء الأعضاء مصادقة مجلس الشيوخ من أجل تثبيتهم.

وظل والش في منصب عمدة بوسطن منذ 2014 وقبل ذلك كان عضوا في المجلس التشريعي لولاية ماساتشوسيتس.

وفي كلمته أمام المجلس قال والش: "أننا نعتمد على العمال من الرجال والنساء في أنحاء البلاد لتسيير عجلة الحياة، وهم دائما يقومون بدورهم المطلوب، لكنهم أيضا يعتمدون علينا، وينبغي دعمهم ومساندتهم بصورة عاجلة".

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