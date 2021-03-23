ألمانيا تفرض إغلاقًا صارمًا لمدة 5 أيام خلال عيد الفصح

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فجر الثلاثاء، فرض إغلاق عام صارم في سائر أنحاء البلاد خلال عطلة عيد الفصح من 1 وحتى 5 أبريل، يشمل خصوصًا إغلاق غالبية المتاجر وإلغاء الاحتفالات الكنسيّة، وذلك في إطار الجهود الرامية لمكافحة الموجة الثالثة من جائحة كوفيد-19.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قالت ميركل في مؤتمر صحفي عقدته في ختام مفاوضات ماراثوينة أجرتها على مدى حوالى 12 ساعة مع حكّام الولايات إنّه خلال هذه الأيام الخمسة ستُحظر بالكامل التجمّعات، وتناول الطعام في الهواء الطلق، كما ستُغلَق سائر المتاجر، باستثناء تلك التي تبيع المواد الغذائية والتي سيُسمح لها بأن تفتح أبوابها يوم 3 أبريل فقط.وأضافت ميركل أنّ عددًا من القيود السارية منذ نهاية 2020، ولا سيّما تلك المفروضة على تجمّع الأفراد في أماكن خاصة، تقرّر تمديدها بدورها حتى 18 أبريل.