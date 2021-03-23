بعد الإعلان عن مصرعها.. إنقاذ طفلة من انهيار ثلجى بشمال روسيا

أكدت السلطات المحلية في مقاطعة مورمانسك بشمال روسيا نجاة الطفلة التي تم الإعلان عن مصرعها جراء انهيار ثلجي في الجبال.ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في وزارة السياسة الإعلامية بمقاطعة مورمانسك قوله، إن "الطفلة على قيد الحياة، لكن رجال الإغاثة يقولون إن حالتها خطيرة".وفي وقت سابق أفاد مصدر في أجهزة الطوارئ الروسية بأن مجموعة سياحية من مدينة سان بطرسبورغ أخبرت في الساعة 18:00 مساء يوم الاثنين بوقوع قاصر تحت الثلوج نتيجة انهيار ثلجي وقع بالقرب من بلدة إيماندرا. وذكر المصدر أن المجموعة السياحية تتكون من 16 شخصا بينهم 13 طفلا.وأضاف أن 53 منقذا و18 آلية من المعدات المتخصصة تم إرسالها إلى مكان الحادث.وذكر المصدر نفسه أن المجموعة اتبعت مسارا في المنطقة الجبلية غير المسار الآمن الذي أعلنته سابقا والذي كان مجهزا لتفادي خطر الانهيارات الثلجية.