رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: الثورة الأمريكية ألهمت الثورة اليونانية فى 1821

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:36 ص
بايدن
بايدن
وكالات
طباعة
هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن اليونان بحلول الذكرى الـ 200 لانطلاق الثورة اليونانية التي أدت لاستقلال البلد، معتبرا أن "مثل الثورة الأمريكية ألهمت ثورة اليونان".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال بايدن في برقية التهنئة التي وجهها إلى رئيسة اليونان كاتيرينا ساكيلاروبولو: "يسرني أن أهنئ الشعب اليوناني بمناسبة الذكرى التاريخية الـ 200 لنضاله في سبيل الاستقلال".

وأضاف أن "ثوار اليونان عام 1821 ألهمتهم مثل وأعمال الثورة الأمريكية، مثلما كانت ديمقراطية أثينا تلهم الثوار الأمريكيين وآباء أمتنا. ومنذ أكثر من 200 عام يتعاون اليونانيون والأمريكيون في ما بينهم بشكل وثيق مع احترام مبادئ الديمقراطية التي ألهمت ثورتينا، وحمايتها".

ووصف بايدن اليونان بأنها من أهم حلفاء الولايات المتحدة في الناتو وصديقها "الذي يضمن الاستقرار ويساعد بنشاط في السلام والازدهار بمناطق شرقي المتوسط والبحر الأسود وغربي البلقان".

وتحتفل اليونان هذا العام بذكرى انطلاق حرب الاستقلال عن الامبراطورية العثمانية في 1821 – 1829، التي أدت إلى قيام دولة يونانية مستقلة. ومن المقرر أن يقام في أثينا عرض عسكري يوم 25 مارس الجاري.

ودعت اليونان ممثلي الدول التي ساهمت في استقلال اليونان، وخاصة روسيا وفرنسا وبريطانيا.

ومن المقرر أن يمثل رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين روسيا في المراسم الاحتفالية الرسمية.

موضوعات متعلقة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

أولى ثانوي| خطوات الاستعلام بكود الطالب عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021

«خليهولنا يا رب».. الرئيس يأمر بعلاج مصاب بضمور العضلات


الصور

image description

«أهو جه يا ولاد».. شوارع المحروسة تتزين لرمضان

image description

حملة مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخالف بدمياط

image description

جامعة دمياط تحذِّر صاحب السيارة رقم «ط م ج 9257» في بيان رسمي

image description

محافظ دمياط تلتقى بلجنة النقل والمواصلات وأعضاء مجلس النواب

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

أولى ثانوي| خطوات الاستعلام بكود الطالب عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

المنتخب الموريتانى يجرى المران الأول استعدادًا للمغرب ووسط إفريقيا

تأهل 6 لاعبين مصريين إلى ربع نهائى بطولة بلاك بول الدولية للاسكواش

الجزيرة يتصدر دورى السوبر للسلة بالفوز على الاتصالات

معنى الألوان في نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

انطلاق أولى جلسات برنامج «القاهرة.. الأمل يبدأ»

فتح باب التقدم لمسابقة «إبداعاتهن» للفنانات التشكيليات

انطلاق فعاليات الدورة 31 لصالون الشباب بالأوبرا.. الليلة

عرض فيلم «الهروب من ألكاتراز» بقصر السينما.. الليلة